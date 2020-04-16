Facebook создал целую соцсеть ботов для тестирования поведения пользователей

Сотрудники корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, создали ее закрытый упрощенный аналог, в котором компьютерные программы симулируют поведение пользователей. Об этом говорится в блоге компании.
Компьютерные программы, или боты, в рамках данной автоматизированной модели имитируют некоторые элементы поведения настоящих пользователей: добавляют друг друга в списки друзей или отмечают контент, который им будто бы понравился. Кроме того, некоторые из виртуальных пользователей изображают нарушителей правил Facebook. Они имитируют попытки сетевого мошенничества, поиска в соцсети запрещенных материалов или оскорбления других пользователей.
С помощью данной компьютерной модели специалисты соцсети разрабатывают новые методы пресечения нарушений, которые в перспективе будут применять в Facebook. Кроме того, они выявляют имеющиеся в Facebook недоработки и уязвимые для мошенников элементы.
Некоторым ботам, к примеру, отведена роль хакеров, которые пытаются похитить якобы имеющиеся у других виртуальных пользователей соцети личные данные. Специалисты Facebook наблюдают за тем, при каких условиях им это проще всего удается, и разрабатывают соответствующие методы противодействия.
Как констатирует отраслевой интернет-портал The Verge, компании, которые создают программное обеспечение или сетевые сервисы, нередко применяют автоматизированные модели для проверки своих разработок. В Facebook для этих целей ранее применяли систему под названием Sapienz. Вместе с тем закрытая модель соцсети, о которой идет речь, как отмечает The Verge, отличается от других аналогов особой сложностью и наличием большого числа ботов, которые действуют автономно.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016