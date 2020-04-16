Facebook создал целую соцсеть ботов для тестирования поведения пользователей

Сотрудники корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, создали ее закрытый упрощенный аналог, в котором компьютерные программы симулируют поведение пользователей. Об этом говорится в блоге компании.

Компьютерные программы, или боты, в рамках данной автоматизированной модели имитируют некоторые элементы поведения настоящих пользователей: добавляют друг друга в списки друзей или отмечают контент, который им будто бы понравился. Кроме того, некоторые из виртуальных пользователей изображают нарушителей правил Facebook. Они имитируют попытки сетевого мошенничества, поиска в соцсети запрещенных материалов или оскорбления других пользователей.

С помощью данной компьютерной модели специалисты соцсети разрабатывают новые методы пресечения нарушений, которые в перспективе будут применять в Facebook. Кроме того, они выявляют имеющиеся в Facebook недоработки и уязвимые для мошенников элементы.

Некоторым ботам, к примеру, отведена роль хакеров, которые пытаются похитить якобы имеющиеся у других виртуальных пользователей соцети личные данные. Специалисты Facebook наблюдают за тем, при каких условиях им это проще всего удается, и разрабатывают соответствующие методы противодействия.

Как констатирует отраслевой интернет-портал The Verge, компании, которые создают программное обеспечение или сетевые сервисы, нередко применяют автоматизированные модели для проверки своих разработок. В Facebook для этих целей ранее применяли систему под названием Sapienz. Вместе с тем закрытая модель соцсети, о которой идет речь, как отмечает The Verge, отличается от других аналогов особой сложностью и наличием большого числа ботов, которые действуют автономно.