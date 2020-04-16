Япония расширила режим ЧС на всю страну

Правительственный штаб утвердил расширение режима ЧС из-за коронавируса на всю территорию Японии до 6 мая.
Основной целью данных мер является сокращение перемещения жителей Японии в период праздников в конце апреля — начале мая. Кроме того, во многих префектурах число случаев заражения превысило 100, что говорит о растущих масштабах распространения инфекции.
С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. Режим не предполагает каких-либо жестких ограничительных мер, вместе с тем закрылись многие социальные объекты и развлекательные заведения. Позднее власти центральной префектуры Айти, где расположены многочисленные заводы крупнейших японских компаний, самостоятельно ввели у себя режим ЧС. Позднее на аналогичный шаг пошли власти префектур Исикава, Фукуи и Хоккайдо.
Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии достигло 9,4 тыс., включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который месяц был в карантине в порту Иокогама. Число летальных исходов приближается к 200.
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