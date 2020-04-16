Facebook за март выявил около 40 млн постов с фейками о коронавирусе

Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, в марте маркировала около 40 млн записей, которые содержали недостоверную информацию о заболевании COVID-19, вызываемом коронавирусом нового типа. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании.
«Например, в марте мы снабдили предупреждающей маркировкой в Facebook около 40 млн постов, касавшихся COVID-19. За основу были приняты порядка 4 тыс. статей, написанных нашими партнерскими организациями, которые занимаются проверкой фактов. Когда пользователи замечают такую маркировку, то в 95% случаев они не идут смотреть оригинальный контент», — информировала Facebook.
По словам компании, по состоянию дел на четверг она удалила «сотни тысяч образцов дезинформации о коронавирусе, способной причинить людям физический вред». В качестве примеров такой дезинформации названы утверждения о якобы исцеляющих свойствах употребления внутрь отбеливателя и о неэффективности соблюдения безопасной дистанции между людьми.
В середине февраля представители более десяти американских технологических компаний, в том числе Facebook, Amazon и Google, обсудили с представителями ВОЗ меры по предотвращению распространения недостоверной информации о вспышке заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Больше всего времени на встрече уделялось обсуждению мер, необходимых для того, чтобы прекратить распространение данных о коронавирусе, которые не соответствуют действительности.
Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 639,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 30 990 человек.
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