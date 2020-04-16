Войти
Путин из-за коронавируса отложил парад Победы
соседи
Путин из-за коронавируса отложил парад Победы
Зеленский обещает вернуть и остальных пленных
официально
Зеленский обещает вернуть и остальных пленных

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

резонанс
RSS

Facebook за март выявил около 40 млн постов с фейками о коронавирусе

223
Facebook за март выявил около 40 млн постов с фейками о коронавирусе

Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, в марте маркировала около 40 млн записей, которые содержали недостоверную информацию о заболевании COVID-19, вызываемом коронавирусом нового типа. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании.

«Например, в марте мы снабдили предупреждающей маркировкой в Facebook около 40 млн постов, касавшихся COVID-19. За основу были приняты порядка 4 тыс. статей, написанных нашими партнерскими организациями, которые занимаются проверкой фактов. Когда пользователи замечают такую маркировку, то в 95% случаев они не идут смотреть оригинальный контент», — информировала Facebook.

По словам компании, по состоянию дел на четверг она удалила «сотни тысяч образцов дезинформации о коронавирусе, способной причинить людям физический вред». В качестве примеров такой дезинформации названы утверждения о якобы исцеляющих свойствах употребления внутрь отбеливателя и о неэффективности соблюдения безопасной дистанции между людьми.

В середине февраля представители более десяти американских технологических компаний, в том числе Facebook, Amazon и Google, обсудили с представителями ВОЗ меры по предотвращению распространения недостоверной информации о вспышке заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Больше всего времени на встрече уделялось обсуждению мер, необходимых для того, чтобы прекратить распространение данных о коронавирусе, которые не соответствуют действительности.

Читайте также: В Чернобыльской зоне возобновился пожар, песчаная буря раздувает очаги

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 639,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 30 990 человек.

Facebook, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 16 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Эксперименты и последствия: о смеси реформ, болтовни и коронавируса

Єкономические проблемы, с которыми в настоящее время столкнулась Украина, являются следствием просчетов предыдущего правительства, чрезмерного романтизма, самолюбования и всезнайства без опыта государственного управления, ликвидации институционности и последовательности действий.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О программе правительства и Талейране

Программа удручает вопиющей декларативностью и интеллектуальной нищетой. В ней практически не угадывается попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. О соответствии современной, не говоря о будущей, мировой экономической парадигме речь не идет вообще. Складывается впечатление, что авторы предлагают реформировать экономику, существующую отдельно от мировой.
Вадим Емец
Вадим Емец
автор Strategic Group Sofia

Как коронавирус меняет рынок труда в Украине

Фактор COVID-19 спровоцировал трансформацию бизнес моделей в ряде случаев, особенно в тех направлениях, которые сопряжены с удовлетворение потребительских запросов населения. Уже сейчас очевидно, что в Украине значительная часть персонала сферы продаж не будет востребована в прежнем качестве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016