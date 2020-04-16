В Италии снова больше 500 смертей за сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Италии вновь выросло и составило 3 786 человек. Об этом свидетельствуют данные, распространенные в четверг Департаментом гражданской защиты страны.

Число летальных исходов за минувшие сутки достигло 525, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим днем. Общее число жертв эпидемии в Италии возросло до 22 170 человек. Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 168,9 тыс.

Днем ранее суточный прирост составил 2 667 случаев.