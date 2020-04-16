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В Италии снова больше 500 смертей за сутки

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В Италии снова больше 500 смертей за сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Италии вновь выросло и составило 3 786 человек. Об этом свидетельствуют данные, распространенные в четверг Департаментом гражданской защиты страны.

Число летальных исходов за минувшие сутки достигло 525, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим днем. Общее число жертв эпидемии в Италии возросло до 22 170 человек. Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 168,9 тыс.

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Днем ранее суточный прирост составил 2 667 случаев.

Италия, коронавирус
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Комментарии (1)
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Гость
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час назад

UA . ЗЕЛЕНСЬКИЙ МИ УКРАЇНЦІ НЕ ТВІЙ НАРОД І ТИ НЕ НАШ СЛУГА ТОМУ ГЕТЬ З УКРАЇНИ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ НАЦИЗМ НЕ ПРОЙДЕ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

UA . СВОЇМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ФАШИСТСЬКІ ОКУПАНТИ ЗЕЛЕНСЬКИЙ І РАЗУМКОВ ДОКАЗАЛИ ЩО ДВАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ ОСТАТКІВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ВОНИ ТРАКТУЮТЬ ЯК МОВЧАЗНЕ НЕМІЧНЕ БИДЛО ЯКЕ НІКОЛИ НЕ ЗМОЖЕ ВИГНАТИ ЇХ І КОНТРУ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ КАГАЛ З УКРАЇНИ БО НІКОЛИ ЯК НЕБЕСНА СОТНЯ НЕ ВІДДАСТЬ СВОЄ ЖИТТЯ ЗА ДІТЕЙ І ВНУКІВ ЛЮДСТВА І УКРАЇНИ І ЗАЛИШИТЬСЯ БИДЛОМ РАБОМ В СТОЙЛІ ОКУПАНТА ПОКИ ОКУПАНТ НАВІКИ НЕ ЗІТРЕ ХОЛУЇВ З ЛИЦЯ ЗЕМЛІ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

UA . ЗАРАДИ РЕЗУЛЬТАТУ БОГОВІ ЗА ДІТЕЙ І ВНУКІВ ВМИРАЮТЬ ТІЛЬКИ НОРМАЛЬНІ ЛЮДИ ЯК НЕБЕСНА СОТНЯ ЗАРАДИ СЕБЕ САМИХ ВБИВАЮТЬ ТВОЇХ ДІТЕЙ І ВНУКІВ ТІЛЬКИ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ КАГАЛ ПУТІНА ОБАМИ ЯНУКОВИЧА ПОРОШЕНКА КОЛОМОЙСЬКОГО ТРАМПА ЗЕЛЕНСЬКОГО РАЗУМКОВА ТОМУ ГЕТЬ З УКРАЇНИ АБО СМЕРТЬ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУИ ЛЮДСТВО.........

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Четверг, 16 апреля 2020
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