Трамп решил снимать ограничения из-за вируса в США «шаг за шагом»

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти отдельных штатов должны принимать решения о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, исходя из конкретных условий в каждом регионе, передает Reuters.

Если губернатор посчитает, что в его штате необходимо сохранить все ограничения, то так и будет, следует из слов Трампа.

«Мы не открываем все и сразу, но делаем шаг за шагом», — приводит слова президента агентство.

CNN ранее сообщал, ссылаясь на источники, что Трамп провел телефонный разговор с губернаторами штатов и уведомил, что решение предстоит принимать каждому лично. «Вы все способные люди, в некоторых случаях очень способные. И вам предстоит самим решать» — так, по данным источников, президент обратился к губернаторам.

По данным Bloomberg, в четверг Трамп сообщил журналистам, что власти «снова открывают страну». Белый дом настаивает, что, перед тем как снять ограничения, в штате должно наблюдаться резкое снижение количества новых выявленных случаев коронавируса на протяжении двух недель. Если после этого снова будет зафиксирован всплеск заболеваний, некоторые ограничения стоит восстановить, излагает агентство суть предложений Вашингтона.

В первое время школы, бары и другие заведения должны оставаться закрытыми, а рестораны и кинотеатры могут открываться, только если обеспечат «строгие меры социального дистанцирования» посетителей.

Вечером в четверг агентство S&P опубликовало новый прогноз развития экономики в 2020 году. Оно ожидает спада по нескольким причинам, в том числе из-за эпидемии коронавируса. В случае с США S&P ожидает падения в размере 5,3% ВВП.