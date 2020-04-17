Нацбанк почти не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 17 апреля, укрепил официальный курс гривны на 2 копейки - до 27,2022 грн за доллар против 27,2219 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,6341 грн за евро против 29,6351 грн за евро днем ранее.