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В Украине за сутки заболели еще 500 человек

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В Украине за сутки заболели еще 500 человек

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 296 случаев;
Волынская область — 122 случая;
Днепропетровская область — 89 случаев;
Донецкая область — 12 случаев;
Житомирская область — 177 случаев;
Закарпатская область — 150 случаев;
Запорожская область — 118 случаев;
Ивано-Франковская область — 427 случаев;
Кировоградская область — 218 случаев;
г. Киев — 705 случаев;
Киевская область — 253 случая;
Львовская область — 203 случая;
Луганская область — 9 случаев;
Николаевская область — 22 случая;
Одесская область — 93 случая;
Полтавская область — 41 случай;
Ровенская область — 240 случаев;
Сумская область — 81 случай;
Тернопольская область — 353 случая;
Харьковская область — 56 случаев;
Херсонская область — 51 случай;
Хмельницкая область — 38 случаев;
Черновицкая область — 759 случаев;
Черкасская область — 137 случаев;
Черниговская область — 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 апреля в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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