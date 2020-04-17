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Минздрав собирается раз в 5 дней тестировать всех работающих с пациентами с COVID-19 медиков

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Минздрав собирается раз в 5 дней тестировать всех работающих с пациентами с COVID-19 медиков

Министерство здравоохранения изучает возможность проведения тестирования раз в пять дней всех медиков, работающих с пациентами, у которых установлен диагноз COVID-19.

«В связи с существенным увеличением количества заболевших медработников мы рассматриваем возможность проведения тестирования один раз в пять дней всем медработникам, которые работают с (пациентами — Ред.) с COVID-19», — сказал министр Максим Степанов на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что в целом алгоритм тестирования медработников на COVID-19 не отличается от общего алгоритма тестирования.

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Министр также сообщил, что Минздрав упростил процедуру заключения декларации с семейным врачом.

«Сейчас это можно сделать онлайн», — сказал он.

Максим Степанов, коронавирус
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