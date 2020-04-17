В ВСУ уже 29 случаев коронавируса

По состоянию на утро 17 апреля в ВСУ всего зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки подтвержден один новый случай.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

«На 07.00 17 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 29 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 2 летальных. На изоляции (в том числе самоизоляции) — 277 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 24 человека», — говорится в сообщении.

Как отмечается, за сутки подтвержден один новый случай заболевания COVID-19. Так, военнослужащий одной из воинских частей Одесской области с 13.04.2020 проходил лечение в домашних условиях с диагнозом ОРЗ. 16 апреля в связи с ухудшением состояния здоровья и по желанию военного он был госпитализирован в инфекционную больницу города Одесса. Тест ПЦР от 16.04.2020 оказался положительным. В настоящее время состояние больного стабильное, заверяют в пресс-службе.

Командование Медицинских сил ВСУ призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Напомним, что по состоянию на утро 17 апреля в Украине подтверждены 4662 случая COVID-19. В течение 16 апреля получено 501 уведомление о новых подтвержденных случаях. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 125 человек, из них 66 мужчин и 59 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%)", — говорится в сообщении.