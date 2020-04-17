В РФ за сутки выявлено более 4000 случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки коронавирус COVID-19 выявлен у 4069 человек, общее число заболевших возросло до 32007 человек, сообщил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников.
«За последние сутки в России зафиксировано 4 тыс. 69 новых положительных результатов теста», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК) в пятницу.
"Всего на территории нашей страны 32007 вирус-положительных пациентов",- добавил он.
При этом число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в России выросло до 273, за сутки умер 41 человек.
Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 2 590, за сутки выписано 286 человек.
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