Шмыгаль познакомится с Меркель в формате видеоконференции

Новый премьер Украины Денис Шмыгаль на следующей неделе проведет видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«В понедельник в 15 часов — это звучит немного странно — состоится визит по случаю вступления в должность премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, визит, который в эти дни, конечно, пройдет в формате видеоконференции», — сказал Зайберт журналистам в Берлине в пятницу, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, канцлер и премьер «обязательно обсудят меры по подавлению пандемии коронавируса в обеих странах».
«Также они будут говорить о двусторонних отношениях, о процессе реформ в Украине и о ходе реализации минских договоренностей, которые должны привести к окончанию конфликта на востоке Украины», — сказал Зайберт.
В свою очередь, посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал предстоящую видеоконференцию, запланированную на 20 апреля, виртуальным зарубежным визитом главы украинского правительства.
«Символично, что первый виртуальный зарубежный визит премьер-министр Денис Шмыгаль осуществит 20 апреля именно в Берлин: в формате видео-конференции состоятся его переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Ведь Германия — наш стратегический партнер!», — написал Мельник в своем микроблоге в соцсети Twitter.
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