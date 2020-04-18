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В Украине уже более 5000 заболевших коронавирусом

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В Украине уже более 5000 заболевших коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 319 случаев;
Волынская область — 134 случая;
Днепропетровская область — 104 случая;
Донецкая область — 14 случаев;
Житомирская область — 197 случаев;
Закарпатская область — 166 случаев;
Запорожская область — 127 случаев;
Ивано-Франковская область — 462 случая;
Кировоградская область — 234 случая;
г. Киев — 770 случаев;
Киевская область — 280 случаев;
Львовская область — 221 случай;
Луганская область — 9 случаев;
Николаевская область — 31 случай;
Одесская область — 106 случаев;
Полтавская область — 49 случаев;
Ровенская область — 283 случая;
Сумская область — 82 случая;
Тернопольская область — 366 случаев;
Харьковская область — 62 случая;
Херсонская область — 56 случаев;
Хмельницкая область — 41 случай;
Черновицкая область — 840 случаев;
Черкасская область — 141 случай;
Черниговская область — 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 апреля в Центр поступило 1189 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 16637 сообщений о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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Комментарии (2)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 21 минута назад

UA . ЯКБИ КОРОНАВІРУС СТВОРИВ КИТАЙ ТО СМЕРТНІСТЬ ВІД НЬОГО ПОШИРЮВАЛАСЬ БИ ПОСТУПОВО СМЕРТЬ ВІД ВІРУСУ У НЕ СХОВАЄШ ОДНОЧАСНА СМЕРТЬ ВІД ВІРУСУ У ВСЬОМУ СВІТІ ДОКАЗ ДИВЕРСІЇ ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ У СМЕРТІ ЛЮДСТВА УБИВЦЬ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 2 минуты назад

UA . НІХТО НЕ МОЖЕ ЗАПЕРЕЧИТИ ЩО СТВОРЕННЯ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИМ КАГАЛОМ КОРОНАВІРУСУ ЗРОБИЛО НЕМОЖЛИВОЮ ВИЗВОЛЬНУ БОРОТЬБУ З ЯДЕРНИМ ОКУПАНТОМ ЛЮДСТВА НЕ ТІЛЬКИ В УКРАЇНІ РОСІЇ І АМЕРИЦІ НО І У ВСЬОМУ СВІТІ З СЛЬОЗАМИ НА ОЧАХ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

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