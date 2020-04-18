Google выпустит «умную» дебетовую карту

Компания Google разрабатывает собственную дебетовую карту — физическую и ее виртуальный аналог. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на источники. Ее можно будет использовать как для онлайн-, так и для офлайн-покупок, в том числе с помощью системы бесконтактных платежей.
По словам собеседника издания, картой можно будет управлять через Google Play, это позволит компании конкурировать с корпорацией Apple, в прошлом году выпустившей кредитную карту Apple Card.
Пользователи смогут отслеживать свои расходы, проверять свой баланс или блокировать учетную запись. В числе партнеров Google издание называет банки CITI и Stanford Federal Credit Union.
Когда именно карта будет выпущена, неизвестно, отмечает TechCrunch. В Google изданию не подтвердили, но и не опровергли информацию о ее разработке, но указали, что сотрудничают с банками. «Мы с нетерпением ждем возможности поделиться более подробной информацией в ближайшие месяцы», — добавили там.
Apple Card, которая позволяет делать покупки при помощи платежной системы Apple, стала доступна пользователям в США в августе 2019 года. Кредитная карта была выпущена совместно с Goldman Sachs.
Расплачиваться кредиткой можно везде, где будут принимать Apple Pay. По карте выплачивается кэшбек: для физической карты он составляет 1%, для покупок через Apple Pay — 2%, для платежей за продукты в магазинах Apple — 3%. Опрошенные Reuters аналитики отмечали, что наиболее удобной карта будет для тех, кто часто покупает продукцию Apple и пользуется ее сервисами. В этом случае клиентам будут предоставляться максимальные льготы.
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