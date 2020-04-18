Войти
Трамп сообщил о расследовании происхождения коронавируса
резонанс
Трамп сообщил о расследовании происхождения коронавируса
Шмыгаль против привлечения к строительству дорог иностранных специалистов
инфраструктура
Шмыгаль против привлечения к строительству дорог иностранных специалистов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,2 млн человек, число жертв - более 150 тысяч

73
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,2 млн человек, число жертв - более 150 тысяч

В мире по состоянию на 08:00 субботы зафиксировано 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 154 тыс. 215, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений — на 8 тыс. 682.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончались 37 тыс. 55 человек, выявлено 701 тыс. 610 инфицированных.

В Испании число больных достигло 184 тыс. 948 (20 тыс. 2 умерших), Италии — 172 тыс. 434 (22 тыс. 754), Франции — 149 тыс. 130 (18 тыс. 681), Германии — 141 тыс. 397 (4 тыс. 352), Великобритании — 109 тыс. 769 (14 тыс. 576), Иране — 79 тыс. 494 (4 тыс. 958), Турции — 78 тыс. 546 (1 тыс. 769), Бельгии — 36 тыс. 138 (5 тыс. 163), Бразилии — 34 тыс. 221 (2 тыс. 171), Канаде — 32 тыс. 857 (1 тыс. 356), России — 32 тыс. 8 (273), Нидерландах — 30 тыс. 619 (3 тыс. 471), Швейцарии — 27 тыс. 078 (1 тыс. 327).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, 17 — у людей, прибывших из-за рубежа, 10 — внутри страны. За сутки не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

Читайте также: Врач прогнозирует, что коронавирусом переболеют 80% украинцев

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 719 случаев заболевания, из них 1 тыс. 566 ввезенных из-за границы.

Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 200 странах и районах мира.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 18 апреля 2020
Пятница, 17 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О первых масштабах экономического ущерба от коронавируса

США находятся в относительно мягком режиме карантина в сравнении со многими странами Европы, в особенности в сравнении с Италией, Испанией, Польше, Австрией – третьей, четвертой, шестой и шестой странами ЕС по размеру ВВП. Вероятно, когда обнародуют данные по ЕС, то в сравнении с ними американские цифры могут оказаться не такими уж и плохими.
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
Singularity University Ambassador

Три болезни цивилизации, которые обострил коронавирус

Удар, нанесенный пандемией человеческой цивилизации, сравним с последствиями мировой войны. Чтобы выйти из этого испытания, человечеству придется искать новые пути глобальной кооперации.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Эксперименты и последствия: о смеси реформ, болтовни и коронавируса

Єкономические проблемы, с которыми в настоящее время столкнулась Украина, являются следствием просчетов предыдущего правительства, чрезмерного романтизма, самолюбования и всезнайства без опыта государственного управления, ликвидации институционности и последовательности действий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016