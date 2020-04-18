Коронавирус уже забрал в Испании более 20 тысяч жизней

По меньшей мере 20 043 человека умерли от коронавируса в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-релизе Минздрава королевства.
В ведомстве уточнили, что всего было выявлено 191 726 случаев заражения, 74 662 пациента выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 4 499, умерших — на 565, выздоровевших — на 3 166. Антирекорд был зафиксирован в стране 1 апреля — тогда жертвами эпидемии стали 950 пациентов.
Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии.
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