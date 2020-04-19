Количество заразившихся коронавирусом в РФ за сутки превысило 6 тысяч человек

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за последние сутки на 6 060 и сейчас составляет 42 тыс. 853 во всех регионах страны. Выздоровел 3 291 человек, 361 пациент умер, сообщили журналистам в воскресенье в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
«В России нарастающим итогом зарегистрировано 42 853 случаев (+16,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 234 человека, за весь период — 3 291. За сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умер 361 человек», — говорится в сообщении штаба.
Новые 3 570 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице более 24 тыс. 324 заразившихся. Кроме того, новые случаи выявлены в еще 77 регионах.
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