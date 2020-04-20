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В Украине зафиксировано 5710 случаев заболевания коронавирусом

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В Украине зафиксировано 5710 случаев заболевания коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 330 случаев;
Волынская область — 158 случаев;
Днепропетровская область — 118 случаев;
Донецкая область — 16 случаев;
Житомирская область — 226 случаев;
Закарпатская область — 196 случаев;
Запорожская область — 134 случая;
Ивано-Франковская область — 512 случаев;
Кировоградская область — 246 случаев;
г. Киев — 850 случаев;
Киевская область — 333 случая;
Львовская область — 253 случая;
Луганская область — 24 случая;
Николаевская область — 37 случаев;
Одесская область — 137 случаев;
Полтавская область — 63 случая;
Ровенская область — 312 случаев;
Сумская область — 83 случая;
Тернопольская область — 414 случаев;
Харьковская область — 73 случая;
Херсонская область — 63 случая;
Хмельницкая область — 49 случаев;
Черновицкая область — 906 случаев;
Черкасская область — 165 случаев;
Черниговская область — 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 апреля в Центр поступило 454 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17822 сообщения о подозрении на COVID-19.

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