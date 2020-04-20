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В мире коронавирусом заражены более 2,4 миллиона человек, выздоровели - почти 630 тысяч

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В мире коронавирусом заражены более 2,4 миллиона человек, выздоровели - почти 630 тысяч

По состоянию на утро понедельника общее число случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире превышает 2 миллиона 414 тысяч, из которых смертельных — более 165 тысяч.

Об этом говорят данные Worldometer.

Утром 20 апреля количество подтвержденных во всех странах мира случаев COVID-19 составляет 2 414 298. Это число включает 165 172 смерти и 629 431 случай выздоровления пациентов.

В тройку наиболее пораженных пандемией стран входят США (764 265 случаев), Испания (198 674) и Италия (178 972).

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Как сообщалось, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 — летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай.

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