Онлайн-встречу Шмыгаля с Меркель отложили

Переговоры в видеорежиме между канцером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем отложены.
Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Укринформа.
«Видеоконференция, запланированная на сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, перенесена на более позднюю дату из соображений планирования», — сказал Зайберт.
О новых сроках первых переговоров глав правительств будет проинформировано дополнительно.
Как сообщалось, первый виртуальный визит украинского премьера в Берлин был запланирован на понедельник, 20 апреля, переговоры с Меркель должны были состояться в 16.00 по киевскому времени.
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