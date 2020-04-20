В Украине пик заболевания COVID-19 ожидается в начале мая

Кабинет министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине в начале мая, после его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом Владимиру Зеленскому в понедельник на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Во время совещания детально обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты.
Дополнительно президент Зеленский поблагодарил Национальную гвардию за помощь с разгрузкой самолетов, которые привозят средства защиты.
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