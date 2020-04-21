Кабмин доработает программу деятельности правительства

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявляет, что программа деятельности правительства будет доработана на основе предвыборной программы политической партии «Слуга народа» и избирательной программы президента Владимира Зеленского.
«Это программа действий, а к ней еще идет план реализации. У нас вышло недоразумение с тем, что мы недостаточно внимания уделили нескольким моментам. Мы внесли установленную порядком программу в Верховную Раду, но договорились с коалицией, что мы до принятия доработаем ее на базе предвыборной программы политической партии „Слуга народа“ и избирательной программы президента Владимира Зеленского», — сказал Немчинов в интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос об отсутствии в программе деятельности Кабмина конкретных ключевых показателей эффективности.
Кроме того, по словам министра, если коалиция подпишет коалиционное соглашение, то правительство просто будет реализовывать его. «Это будет вообще проще. А на выполнение этого уже будет то, о чем вы говорите, потому что люди хотят цифр, KPI и все остальное», — сказал Немчинов.
Как сообщалось, 13 апреля в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о Программе деятельности правительства.
Согласно документу, программа деятельности Кабмина предусматривает продолжение реализации «Новой украинской школы», создание эффективной системы профориентации, предпосылок для эффективного функционирования накопительной пенсионной системы, усиление национальной информационной безопасности, развитие культуры волонтерства в Украине, восстановление территориальной целостности государства, создание эффективных систем медиации, третейских судов и альтернативных госсудам арбитражей, предотвращение коррупции благодаря переходу на новые технологии общения граждан, бизнеса и власти, а также формирование эффективного местного самоуправления на новой территориальной основе.
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