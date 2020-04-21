Нефть Brent снова торгуется в районе $24 за баррель

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $24 за баррель впервые с 30 марта. В последний раз нефть сорта Brent находилась ниже $25 за баррель 1 апреля текущего года.

В то же время июньские фьючерсы нефти марки WTI дешевеют на 2,45%, до $20,93 за баррель.