Количество заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 5 600 человек

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 5 642, до 52 763 человек. Об этом сообщил местный оперативный штаб.

Число случаев смерти пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 456, за сутки умер 51 человек.

При этом отмечается, что клинических проявлений нет у 45,5% пациентов с коронавирусом, выявленных в России за сутки.