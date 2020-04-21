В ВСУ количество инфицированных коронавирусом возросло до 39

По состоянию на утро 21 апреля количество военнослужащих, больных коронавирусом, возросло до 39 человек. Из них два военных погибли, два — выздоровели.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

«На 07.00 21 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 39 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 272 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие двое суток, — 90 человек.

Напомним, что по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161- летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 415 новых случаев.