Цена нефти марки Brent продолжает падать – уже ниже $22 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 15,6%, до $22,11 за баррель по состоянию на 11:32. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов. В ходе сессии котировки падали ниже $22 за баррель. Так низко цены не опускались с 30 марта.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снижаются на 4,7% и торгуются на уровне $19,5 за баррель. Накануне майский контракт на американскую нефть впервые в биржевой истории торгов ушел на отрицательную территорию.

По итогам торгов стоимость фьючерса на нефть WTI закрылась на уровне минус $37,63 за баррель, то есть продавцы доплачивали покупателям за покупку сырья.