Лукашенко пожаловался, что коронавирус стал политикой

Беларусь по сравнению с другими странами оказалась более подготовленной к вызовам пандемии коронавируса, что стало поводом для критики извне. Об этом заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко в Бобруйске.

«Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь, чтобы они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней», — отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Белорусский президент также констатировал, что по причине коронавируса и других инфекций умирают меньше людей, чем от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, диабета и других хронических заболеваний. «Надо мной в мире все подшучивают, особенно в России, как будто больше не о чем говорить, ...вот Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер», — сказал Лукашенко. «Еще раз повторяю, от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус бьет же по слабым, у кого иммунитета нет. Вот что я имел в виду», — пояснил президент страны.

По данным Минздрава страны по состоянию на 20 апреля, число инфицированных коронавирусом в Беларуси составило 6 264, умер 51 человек.