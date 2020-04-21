Лукашенко пожаловался, что коронавирус стал политикой

Беларусь по сравнению с другими странами оказалась более подготовленной к вызовам пандемии коронавируса, что стало поводом для критики извне. Об этом заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко в Бобруйске.
«Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь, чтобы они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней», — отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
Белорусский президент также констатировал, что по причине коронавируса и других инфекций умирают меньше людей, чем от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, диабета и других хронических заболеваний. «Надо мной в мире все подшучивают, особенно в России, как будто больше не о чем говорить, ...вот Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер», — сказал Лукашенко. «Еще раз повторяю, от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус бьет же по слабым, у кого иммунитета нет. Вот что я имел в виду», — пояснил президент страны.
По данным Минздрава страны по состоянию на 20 апреля, число инфицированных коронавирусом в Беларуси составило 6 264, умер 51 человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016