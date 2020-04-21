НБУ планирует разрешить банкам открывать счета удаленно и выпускать депсертификаты в банковских металлах

Национальный банк Украины разработал и предложил порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков, которым предлагается разрешить банкам открывать счета удаленно и выпускать депозитные сертификаты в банковских металлах.

Как передает Интерфакс-Украина, соответствующие изменения предложены обнародованным на сайте регулятора проектом постановления правления центробанка «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ», предлагаемым к обсуждению до 17 мая.

Согласно сообщению, проект разработан с целью выполнения требований закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который вступит в силу 28 апреля.

Кроме того, предложенный порядок будет соответствовать внесенным изменениям в законы относительно предотвращения и противодействия политической коррупции и изменениям в Налоговый кодекс в связи с ратификацией соглашения с США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США «О налоговых требованиях к иностранным счетам «(FATCA)», отмечает регулятор.

Согласно проекту, Нацбанк предлагает разрешить банкам открывать счет клиенту удаленно, не проводить повторную идентификацию и верификацию в системе, а также закрывать подотчетные счета, уведомив об этом орган, в котором клиент числится как налогоплательщик. Кроме того, планируется предоставить банкам право выпускать сберегательные (депозитные) сертификаты в банковских металлах, говорится в сообщении.

В документе центробанк также прописал порядок открытия и закрытия счетов инвесторов — юрлиц-резидентов по соглашениям о разделе продукции, в том числе предоставление заявления ответственного лица и свидетельства о регистрации инвестора как налогоплательщика.

Для открытия аналогичных счетов иностранными инвесторами кроме указанных документов, нужна копия свидетельства о регистрации иностранного инвестора в уполномоченном органе исполнительной власти и копия доверенности, выданной представителю иностранного инвестора в Украине, говорится в проекте.

Уточняется, что банк может закрыть такой счет в случае, если на нем нет средств и на протяжении трех лет подряд по нему не проводились операции. В то же время, банк не может закрыть счет клиента, если средства на нем были заморожены, говорится в проекте.

Согласно документу, для открытия счетов обособленными подразделениям иностранной неправительственной организации, представительства или филиала иностранной благотворительной организации достаточно информации с Единого государственного реестра.

Кроме того, в проекте предлагается разрешить физическим лицам заключать договора при помощи цифровой подписи.

НБУ отметил, что порядок открытия и закрытия банками счетов избирательных фондов будет прописан в отдельном нормативно-правовом акте.