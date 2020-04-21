Почаев «закрыли» из-за вспышки коронавируса

В городе Почаев Тернопольской области, где зафиксированы вспышки коронавируса, полиция ограничивает движение автотранспорта.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«В городе Почаев Кременецкого района, где зафиксированы вспышки распространения коронавируса, установлено ограничение движения транспортных средств. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Кременецкой РГА. На въездах в Почаев оборудованы четыре карантинных поста. На них круглосуточно несут службу полицейские, спасатели, военнослужащие Кременецкого военного комиссариата», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что дежурные на постах следят за соблюдением карантинных ограничений, выясняют маршрут и цель поездки людей, проводят температурный скрининг, ведут разъяснительную работу, если нужно — осуществляют санитарную обработку транспорта.

Такие меры принимаются, чтобы не допустить дальнейшее распространение опасной инфекции.

По словам начальника ГУНП в Тернопольской области Александра Богомола, заезжать в город или выезжать из него разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают населенный пункт продовольствием, лекарственными средствами и спецтранспорту.

За минувшие сутки официально в г. Почаев подтверждено 13 случаев заражения вирусом COVID-19, всего в Кременецком районе подтверждено 42 случая.

По последним данным, на Тернопольщине выявлено 434 человека с COVID-19, семь случаев — летальные.