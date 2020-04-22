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Ученые прогнозируют новый температурный рекорд на Земле в ближайшие пять лет

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Ученые прогнозируют новый температурный рекорд на Земле в ближайшие пять лет

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ожидает, что в ближайшие пять лет на Земле будет установлен новый температурный рекорд. С таким прогнозом она выступила среду в Женеве.

«Новый глобальный рекорд средней температуры, скорее всего, будет зафиксирован в ближайшие пять лет (2020-2024 годы)», — отмечает организация в пресс-релизе, посвященном отмечаемому ежегодно 22 апреля Международному дню Матери-Земли.

«Прогнозы говорят о том, что вероятен дальнейший рост температуры, особенно в высоких широтах и на суше, при более медленном потеплении океанов», — констатирует ВМО. Эксперты обращают внимание на усиливающиеся «физические признаки изменения климата и воздействия на планету», достигшие рекордных значений за последние пять лет. Как поясняет организация, «температура — это лишь один из климатических индикаторов». Другие индикаторы — это концентрация двуокиси углерода в атмосфере, нагревание и усиление кислотности океана, повышение уровня моря и изменение баланса массы морского льда в Арктике и Антарктике. В настоящее время «все индикаторы свидетельствуют об ускорении изменения климата за последние пять лет».

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Подчеркивается, что пандемия заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, «может привести к временному сокращению выбросов парникового газа». Однако это снижение не означает, что больше не нужны решительные шаги международного сообщества в защиту климата. 

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