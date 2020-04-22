Главы МИД «нормандской четверки» проведут видеоконференцию

30 апреля главы МИД стран нормандского формата (Россия, Украина, Германия и Франция) проведут переговоры в формате видеоконференции. Об этом РБК рассказали два источника, участвующие в подготовке «встречи».

Провести переговоры в пятницу, 17 апреля, предложила немецкая сторона — остальные члены «нормандской четверки» это предложение быстро приняли.

Москва на встрече собирается сконцентрироваться на двух темах: ход выполнения пунктов парижского коммюнике и меры по стимулированию сторон к выполнению всех предложений документа, рассказал один из собеседников РБК. Он также добавил, что переговоры министров не являются подготовительными перед президентской встречей.