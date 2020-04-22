Главы МИД «нормандской четверки» проведут видеоконференцию

30 апреля главы МИД стран нормандского формата (Россия, Украина, Германия и Франция) проведут переговоры в формате видеоконференции. Об этом РБК рассказали два источника, участвующие в подготовке «встречи».
Провести переговоры в пятницу, 17 апреля, предложила немецкая сторона — остальные члены «нормандской четверки» это предложение быстро приняли.
Москва на встрече собирается сконцентрироваться на двух темах: ход выполнения пунктов парижского коммюнике и меры по стимулированию сторон к выполнению всех предложений документа, рассказал один из собеседников РБК. Он также добавил, что переговоры министров не являются подготовительными перед президентской встречей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016