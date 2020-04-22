Цены на нефть пошли вверх после стремительного падения

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 6,6%, до $20,7 за баррель по состоянию на 16:06 по Киеву. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. В ходе торгов рост цен превышал 8,6%, а котировки поднимались до $21 за баррель.
Фьючерсы на американскую нефть WTI с поставкой в июне растут на 14%, до $13,4 за баррель.
Цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения в предыдущие дни. Накануне котировки фьючерсов на нефть Brent опустились ниже $16 за баррель, до самого низкого с июня 1999 года.
Падение котировок произошло вслед за обвалом цены на американскую нефть WTI до отрицательных значений. Острый дефицит нефтехранилищ в США, отразившийся в динамике майских фьючерсов WTI, стал триггером для рисковой переоценки всего нефтяного рынка.
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