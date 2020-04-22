Войти
Зеленский хочет сократить количество правоохранительных ведомств
инициатива
Зеленский хочет сократить количество правоохранительных ведомств
Шмыгаль хочет за три года оцифровать 100 государственных услуг
реформы
Шмыгаль хочет за три года оцифровать 100 государственных услуг

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

парламент
RSS

Разумков созывает внеочередное заседание Рады

226
Разумков созывает внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

«В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва и в соответствии с ч.8 ст.19 Регламента Рады... созвать внеочередное пленарное заседание... на 13 часов 24 апреля 2020 года», — цитирует распоряжение спикера сайт парламента в среду.

Согласно распоряжению, в повестке дня — проекты постановлений об отмене двух решений Рады от 16 апреля 2020 г. — о принятии в целом законопроекта о внесении изменений в Регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№№ 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3) и о принятии во втором чтении законопроекта об изменениях в закон «О местном самоуправлении в Украине» (№ 2653-П).

Рада также намерена рассмотреть проект постановления о создании временной следственной комиссии парламента по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части госбюджета Украины (№ 3358).

Читайте также: Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его президентстве

Кроме этого, в повестке дня заседания — законопроекты о внесении изменений в некоторые законы о безопасности использования ядерной энергии (№ 2372), о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о штрафных баллах (№ 2809), о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№№ 3205, 3205-1), о внутреннем водном транспорте (№ 1182-1-д), о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи) (№ 3364), о внесении изменений в некоторые законы об определении ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (№ 2234).

Верховная Рада, Дмитрий Разумков
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 22 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Гонтмахер
Евгений Гонтмахер
экономист

Пандемия коронавируса и безусловный базовый доход

Еще несколько месяцев назад любые разговоры о безусловном базовом доходе были не более чем вкладом в сугубо теоретическую дискуссию на футурологическую тему. В мире не было ни одной страны, которая бы всерьез рассматривала внедрение этого института на общенациональном уровне. Практика ограничивалась отдельными локальными экспериментами, итоги которых можно трактовать как «за», так и «против». Но коронавирусная пандемия, похоже, резко ускорила перевод института ББД из стадии вялых и ограниченных экспериментов в плоскость масштабных практических решений.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Во сколько Украине обходится «борьба с коррупцией»

С 2015 года в Украине создано 6 антикоррупционных органов. За 5 лет на их содержание из бюджета израсходовано 7 млрд грн. На 2020 год в бюджете (измененном) предусмотрено еще 3,7 млрд грн. Итого, за 6 лет на 6 антикоррупционных органа расходы госбюджета составят 10,7 млрд грн. Расходы на «антикоррупцию» с 2015 года увеличились в 20,5 раз (!) - со 178 млн грн в 2015 до 3,7 млрд грн в 2020. Каков же результат деятельности антикоррупционных органов?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О первых масштабах экономического ущерба от коронавируса

США находятся в относительно мягком режиме карантина в сравнении со многими странами Европы, в особенности в сравнении с Италией, Испанией, Польше, Австрией – третьей, четвертой, шестой и шестой странами ЕС по размеру ВВП. Вероятно, когда обнародуют данные по ЕС, то в сравнении с ними американские цифры могут оказаться не такими уж и плохими.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016