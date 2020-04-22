Разумков созывает внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

«В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва и в соответствии с ч.8 ст.19 Регламента Рады... созвать внеочередное пленарное заседание... на 13 часов 24 апреля 2020 года», — цитирует распоряжение спикера сайт парламента в среду.

Согласно распоряжению, в повестке дня — проекты постановлений об отмене двух решений Рады от 16 апреля 2020 г. — о принятии в целом законопроекта о внесении изменений в Регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№№ 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3) и о принятии во втором чтении законопроекта об изменениях в закон «О местном самоуправлении в Украине» (№ 2653-П).

Рада также намерена рассмотреть проект постановления о создании временной следственной комиссии парламента по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части госбюджета Украины (№ 3358).

Кроме этого, в повестке дня заседания — законопроекты о внесении изменений в некоторые законы о безопасности использования ядерной энергии (№ 2372), о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о штрафных баллах (№ 2809), о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№№ 3205, 3205-1), о внутреннем водном транспорте (№ 1182-1-д), о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи) (№ 3364), о внесении изменений в некоторые законы об определении ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (№ 2234).