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Зеленский уверяет, что мировые лидеры верят в его честность и благие намерения

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Зеленский уверяет, что мировые лидеры верят в его честность и благие намерения

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что все мировые лидеры, с которыми он уже встречался за время своего президентства, знают о его намерениях на этом посту и поддерживают его.

«Все мировые лидеры знают одно и видят, они знают точно и они очень меня поддерживают. Мы со всеми познакомились, они поняли, чего я хочу, к чему я стремлюсь. У них у всех работает разведка, прекрасно работает, они знают, что я ни одной копейки не взял, не украл, никому ничего не должен», — сказал он в фильме «Год президента Зеленского», который демонстрирует в среду телеканал «Украина».

Зеленский указал, что «с НАТО отношения есть, с ЕС есть прекрасные отношения». «С Международным валютным фондом, если наша Рада даст эту возможность, мы подпишем меморандум и Украина получит $8 млрд как минимум, и еще пару миллиардов от других европейских финансовых институтов — Всемирного банка, ЕБРР», — добавил он.

Президент считает, что у Украины сейчас прочные отношения и со США, и пошутил, что Украина стала «очень известной страной, которую знает каждый американец». «Не будет говорить, по каким причинам, это не важно», — добавил он.

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«К Украине было плохое отношение из-за множества коррупционных схем в высшем руководстве страны. Именно из-за этого — недоверие. Украину любят, украинский народ любят, и именно из-за лица власти к Украине был приклеен такой штамп коррупционной страны. И мы меняем это», — подчеркнул Зеленский.

коррупция, Владимир Зеленский
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