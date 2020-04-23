Доходы от туризма в мире могут сократиться на $500 млрд

Доходы от туризма в мире в текущем году могут сократиться на $500 млрд из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.

По его словам, «кризис, связанный с пандемией COVID-19, резко и неожиданно остановил» тенденцию стабильного роста числа иностранных туристов в мире. Если в 2019 году количество путешественников достигало 1,5 млрд, то, как уточнил глава организации, в 2020 году этот показатель «может сократиться на 30%». «Это может привести к сокращению доходов от туризма на $500 млрд и к потере миллионов рабочих мест», — подчеркнул Пололикашвили.

«Последствия кризиса все еще можно смягчить, в случае если правительства предпримут твердые и решительные действия по защите рабочих мест в туристском секторе и приданию нашему сектору приоритетного значения в усилиях по восстановлению экономики, — добавил генсек. — По данным нашего исследования, с начала пандемии 96% стран ввели полные или частичные ограничения на путешествия».

«Одновременно мы также должны признать, что пандемия COVID-19 нанесет урон малому бизнесу, — заявил Пололикашвили. — В туристском секторе 80% компаний — это малые и средние предприятия». «Это ставит под угрозу средства к существованию отдельных лиц и их семей», — подчеркнул он.