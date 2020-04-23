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В Украине уже зафиксировано более 7000 случаев заболевания коронавирусом

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В Украине уже зафиксировано более 7000 случаев заболевания коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 353 случая;
Волынская область — 188 случаев;
Днепропетровская область — 186 случаев;
Донецкая область — 21 случай;
Житомирская область — 304 случая;
Закарпатская область — 230 случаев;
Запорожская область — 146 случаев;
Ивано-Франковская область — 644 случая;
Кировоградская область — 258 случаев;
г. Киев — 1059 случаев;
Киевская область — 451 случай;
Львовская область — 282 случая;
Луганская область — 27 случаев;
Николаевская область — 99 случаев;
Одесская область — 161 случай;
Полтавская область — 161 случай;
Ровенская область — 396 случаев;
Сумская область — 89 случаев;
Тернопольская область — 499 случаев;
Харьковская область — 101 случай;
Херсонская область — 77 случаев;
Хмельницкая область — 61 случай;
Черновицкая область — 1140 случаев;
Черкасская область — 220 случаев;
Черниговская область — 17 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 апреля в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 21058 сообщений о подозрении на COVID-19.

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