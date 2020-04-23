В Украине уже зафиксировано более 7000 случаев заболевания коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 353 случая;

Волынская область — 188 случаев;

Днепропетровская область — 186 случаев;

Донецкая область — 21 случай;

Житомирская область — 304 случая;

Закарпатская область — 230 случаев;

Запорожская область — 146 случаев;

Ивано-Франковская область — 644 случая;

Кировоградская область — 258 случаев;

г. Киев — 1059 случаев;

Киевская область — 451 случай;

Львовская область — 282 случая;

Луганская область — 27 случаев;

Николаевская область — 99 случаев;

Одесская область — 161 случай;

Полтавская область — 161 случай;

Ровенская область — 396 случаев;

Сумская область — 89 случаев;

Тернопольская область — 499 случаев;

Харьковская область — 101 случай;

Херсонская область — 77 случаев;

Хмельницкая область — 61 случай;

Черновицкая область — 1140 случаев;

Черкасская область — 220 случаев;

Черниговская область — 17 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 апреля в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 21058 сообщений о подозрении на COVID-19.