В Испании за сутки из-за коронавируса умерли почти 450 человек

Число жертв нового коронавируса в Испании за минувшие сутки выросло на 440, а инфицированных — на 4 635. Об этом сообщил в четверг Минздрав королевства.

По его данным, всего с начала распространения инфекции в стране зафиксировано 213 024 случая заражения. В ведомстве уточнили, что 22 157 человек умерли, 89 250 пациентов выздоровели, из них за последние 24 часа — 3 335. Антирекорд был зафиксирован в стране 1 апреля — тогда жертвами эпидемии стали 950 пациентов.

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии.