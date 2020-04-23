В РФ не готовы говорить о следующей встрече «нормандской четверки»

Конкретный планов проведения встречи в «нормандском формате» в режиме видеоконференции пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких набросков по этому поводу нет», — сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что «ситуация реализации минских договоренностей в целом и парижских договоренностей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего».

«Поэтому в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет», — сказал пресс-секретарь президента РФ.