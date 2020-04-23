В регионы отправят 200 тыс. ПЦР-тестов украинского производства

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу в регионы страны поступит 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус украинского производства.

«Завтра (24 апреля — Ред.) будет отгружено и направлено в регионы Украины 200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства. В целом есть заказ на 2 млн ПЦР-тестов, сделанных в Украине. Также, до конца мая мы ожидаем от украинского производителя 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Среди прочего, на этой неделе к нам прибыло 360 тыс. защитных респираторов и 800 тыс. реагентов для ПЦР-тестирования», — сказал он в видеообращении к украинцам в четверг.