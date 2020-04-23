В Италии наступил перелом в борьбе с коронавирусом

В Италии число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число тех, у кого только выявили COVID-19, сообщает в четверг телеканал «РАИ-ньюс» со ссылкой на департамент гражданской обороны страны.
За сутки выздоровели 3 003 человека, что стало третьим за эту неделю рекордом. В общей сложности выздоровели уже 57 576 человек.
Число новых случаев заражения в Италии за сутки составило 2 646, всего положительный анализ на коронавирус в Италии сдали 189 973 человека.
За сутки скончались 464 пациента, за время эпидемии умерли 25 549 человек.
Число тех, кто болеет прямо сейчас, продемонстрировало рекордное падение. Теперь их 106 848, на 851 человека меньше, чем днем ранее. Число больных коронавирусом снижается четвертый день подряд.
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