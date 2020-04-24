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Стоимость нефти начала расти после обвала последних дней

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Стоимость нефти начала расти после обвала последних дней

Стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на утро 24 апреля.

Так, в 7:00 по Киеву баррель североморской нефти с поставкой в июне стоил $22,59, что на 5,6% выше, чем цена при закрытии предыдущей сессии ($21,33).

Нефть WTI прибавила в цене более 6%, торгуясь на уровне $17,83 за баррель.

И Brent, и WTI в начале недели испытали сильное падение. Первыми обрушились цены на майские фьючерсы нефти WTI, сроки которых истекали во вторник, 21 апреля. Стоимость нефти этой марки в понедельник впервые в истории стала отрицательной — на закрытии торгов баррель торговался по минус $38. Кроме близкого срока истечения контракта причиной падения стало заполнение нефтехранилищ.

Вслед за WTI рухнула цена и на Brent — нефть подешевела более чем на 25%, баррель стоил $20,7.
После этого Brent продолжила падение: к вечеру 21 апреля ее стоимость упала ниже $18 за баррель ($17,52), а к утру 22 апреля — ниже $16. На минимуме баррель стоил $15,99. Такое падение стало для Brent первым в этом веке, до этого такая цена была зафиксирована в 1999 году.

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В четверг нефть Brent скорректировала падение — цена выросла почти на 13% (до более $23). Рост произошел на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что он разрешил кораблям США обстреливать патрульные катера Ирана в случае провокаций против американских военных. Он также выложил в Twitter видео, на котором сняты иранские катера, приближающиеся к военному кораблю США.

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