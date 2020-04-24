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Конгресс одобрил новый пакет помощи экономике в связи с коронавирусом

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Конгресс одобрил новый пакет помощи экономике в связи с коронавирусом

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг очередной пакет мер объемом почти $500 млрд, направленных на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Инициативу поддержали 388 законодателей, против проголосовали пятеро, один воздержался.

Сенат одобрил законопроект ранее на этой неделе. В ближайшее время документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Законопроектом предусмотрено выделение свыше $300 млрд на программу льготных кредитов малому бизнесу (Paycheck Protection Program). Полученные таким образом средства столкнувшиеся с финансовыми трудностями компании могут не возвращать при условии, если они будут потрачены на выплату жалованья сотрудникам, процентов по ипотечным кредитам, а также оплату аренды и коммунальных услуг. Ранее Конгресс уже выделял на эту программу $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны.

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Кроме того, законопроект предусматривает выделение еще $60 млрд в рамках другой программы помощи малому бизнесу. Также предлагается направить $75 млрд больницам и $25 млрд на программу тестов для выявления коронавируса.

Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили американской администрации $8,3 млрд для сдерживания пандемии.

США, коронавирус
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