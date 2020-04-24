Нацбанк немного укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 24 апреля 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 4 копейки — до 27,0137 грн за доллар против 27,0536 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,1383 грн за евро против 29,4181 грн за евро днем ранее.