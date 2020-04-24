В Украине зафиксировано уже 7647 случаев COVID-19

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 370 случаев;
Волынская область — 203 случая;
Днепропетровская область — 195 случаев;
Донецкая область — 24 случая;
Житомирская область — 309 случаев;
Закарпатская область — 260 случаев;
Запорожская область — 163 случая;
Ивано-Франковская область — 684 случая;
Кировоградская область — 283 случая;
г. Киев — 1122 случая;
Киевская область — 505 случаев;
Львовская область — 298 случаев;
Луганская область — 27 случаев;
Николаевская область — 103 случая;
Одесская область — 169 случаев;
Полтавская область — 161 случай;
Ровенская область — 437 случаев;
Сумская область — 90 случаев;
Тернопольская область — 532 случая;
Харьковская область — 118 случаев;
Херсонская область — 77 случаев;
Хмельницкая область — 65 случаев;
Черновицкая область — 1199 случаев;
Черкасская область — 234 случая;
Черниговская область — 19 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 22518 сообщений о подозрении на COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016