В России за сутки коронавирусом заболели 5849 человек

Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 68 622, на 5 849 за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 849 в 82 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений — 2 697 (46,1%)», — говорится в сообщении.

Количество летальных исходов увеличилось на 60.

Всего в РФ зарегистрировано 68 622 случаев (+9,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, отметили в штабе.