Путину сейчас доверяют 70% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 69,8% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Респондентам предложили выбрать из списка российских политиков тех, кому они доверяют, 69,8% назвали президента. Помимо этого, граждане доверяют премьер-министру Михаилу Мишустину — 52,1%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 32%, главе КПРФ Геннадию Зюганову — 30,8%, руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову — 27,1%.
Кроме этого, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 64,7%.
Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, проголосовать за «Единую Россию» были бы готовы 34% россиян, за КПРФ — 14,1%, за ЛДПР — 10,7%, «Справедливую Россию» — 5,7%.
Опрос проводился 13-19 апреля.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016