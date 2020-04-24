Путину сейчас доверяют 70% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 69,8% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Респондентам предложили выбрать из списка российских политиков тех, кому они доверяют, 69,8% назвали президента. Помимо этого, граждане доверяют премьер-министру Михаилу Мишустину — 52,1%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 32%, главе КПРФ Геннадию Зюганову — 30,8%, руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову — 27,1%.

Кроме этого, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 64,7%.

Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, проголосовать за «Единую Россию» были бы готовы 34% россиян, за КПРФ — 14,1%, за ЛДПР — 10,7%, «Справедливую Россию» — 5,7%.



Опрос проводился 13-19 апреля.