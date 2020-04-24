В Италии за сутки от коронавируса умерли еще 420 человек

Общее число умерших от последствий коронавирусной инфекции в Италии достигло почти 26 тыс. человек.

Как сообщили в пятницу в Департаменте гражданской защиты, за последние сутки умерли от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания 420 человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии в Италии достигло 192 994 при суточном приросте в 3 021. Число излечившихся достигло почти 60,5 тыс. при 2 922 больных, излечившихся за последние сутки.