В Украине зафиксировано 8125 случаев заболевания коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 377 случаев;
Волынская область — 212 случая;
Днепропетровская область — 240 случаев;
Донецкая область — 27 случаев;
Житомирская область — 337 случаев;
Закарпатская область — 286 случаев;
Запорожская область — 171 случай;
Ивано-Франковская область — 700 случаев;
Кировоградская область — 306 случаев;
г. Киев — 1159 случаев;
Киевская область — 519 случаев;
Львовская область — 317 случаев;
Луганская область — 28 случаев;
Николаевская область — 103 случая;
Одесская область — 183 случая;
Полтавская область — 169 случаев;
Ровенская область — 483 случая;
Сумская область — 94 случая;
Тернопольская область — 565 случаев;
Харьковская область — 125 случаев;
Херсонская область — 79 случаев;
Хмельницкая область — 66 случаев;
Черновицкая область — 1308 случаев;
Черкасская область — 249 случаев;
Черниговская область — 22 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля в Центр поступило 1451 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23969 сообщений о подозрении на COVID-19.
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