США начали проверку падения цены нефти до отрицательных значений

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США начала проверку в связи с падением цен нефти WTI, сообщил Reuters комиссар регулятора Дэн Берковиц. 20 апреля стоимость майских фьючерсов на нефть этого сорта впервые в истории опустилась до отрицательных значений.
«Нам нужно понять, почему установились такие цены в тот момент, — заявил Берковиц. — В подобных ситуациях мы рассматриваем все возможные объяснения, но из-за экстремального движения цен изучим этот случай особенно внимательно». В частности, CFTC проверит возможное нарушение закона о товарной бирже, которое могло бы повлиять на изменение стоимости.
Расследовать причины падения цены нефти WTI потребовал основатель Continental Resources Inc. Харольд Хамм, сторонник президента США Дональда Трампа. 21 апреля он направил письмо CFTC с просьбой выяснить, могли ли к этому привести «потенциальные манипуляции рынком или сбой в работе систем». Как отмечает Reuters, расследование может занять несколько лет.
На закрытии торгов 20 апреля баррель WTI по минус $38. Цены майских фьючерсов WTI обвалились на фоне близкого срока истечения контракта (21 апреля), а также в связи с заполнением хранилищ для нефти. По условиям контракта инвестор должен обязательно забрать сырье, и в этом случае на него ложится обязательство его где-то хранить.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016