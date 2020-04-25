Число заболевших COVID-19 в мире приближается к 3 миллионам

По состоянию на утро 25 апреля в мире зафиксировано 2 831 860 случаев коронавируса, в частности 807 010 человек выздоровели и 197 318 погибли.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
Наибольшее количество случаев в мире по-прежнему зафиксировано в США: 925 232, в том числе 52 193 летальных исхода и 110 432 случая выздоровления.
В Испании и Италии зафиксировано 219 764 и 192 994 случая соответственно.
Наибольшее количество новых случаев на данный момент зафиксировано в Мексике — 1 239 случаев и 152 летальных случая, в результате чего общее число заболевших в стране достигло 12 872, а погибших — 1 221.
В Бразилии зафиксировали 1 048 новых случаев (54 043 всего).
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