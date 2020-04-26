В России уже 80 тысяч человек заразились коронавирусом

В России зарегистрировали 6361 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает местный оперативный штаб. Общее число зараженных в России выросло до 80 849 человек.

При этом у 45,9% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

Наибольший суточный прирост по числу зараженных по-прежнему зарегистрировали в Москве. За сутки там выявили 2971 заболевшего. Накануне штаб сообщал о смерти 38 пациентов с COVID-19 в российской столице. Общее количество зараженных в регионе составляет 42 480 человек.